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Новости Татарстана и Казани
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Минимум в двух районах Казани встали трамваи и троллейбусы
Жители Казани сообщают, что сегодня в столице Татарстана наблюдаются сбои в работе трамваев и троллейбусов.
Большое количество трамваев обездвижены в Советском и Ново-Савиновском районах, в частности, на проспекте Ямашева. Кроме того, общественный транспорт стоит в Приволжском районе Казани.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Метроэлектротранса», сбои в работе общественного транспорта произошли из-за обрыва контактной сети.
По состоянию на 9.30 движение в Ново-Савиновском районе восстановлено, на участке по улице Глушко работают специалисты.
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