Минимум в двух районах Казани встали трамваи и троллейбусы

Фото: © Очевидцы

Жители Казани сообщают, что сегодня в столице Татарстана наблюдаются сбои в работе трамваев и троллейбусов.

Большое количество трамваев обездвижены в Советском и Ново-Савиновском районах, в частности, на проспекте Ямашева. Кроме того, общественный транспорт стоит в Приволжском районе Казани.

Фото: © Очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Метроэлектротранса», сбои в работе общественного транспорта произошли из-за обрыва контактной сети.

По состоянию на 9.30 движение в Ново-Савиновском районе восстановлено, на участке по улице Глушко работают специалисты.