Минимум три человека погибли после удара ВСУ в Донецке

Трое человек погибли, еще пятеро ранены в результате удара ВСУ по рынку в Донецке, заявил глава региона Денис Пушилин.

«Погибли двое мужчин и одна женщина. По предварительной информации, ранения получили еще пять человек», — указал он в своем телеграм-канале.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь, заявил глава региона.

На данный момент со стороны ВСУ совершено девять вооруженных атак, выпущено более 15 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные дроны, уточнил Денис Пушилин.