Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минимум пять человек пострадали из-за последствий урагана «Эдгар» в Москве и области
На столицу России обрушилась мощная ураганная стихия, получившая название "Эдгар". Ее сопровождали шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, проливные дожди и гроза, сообщает «RT на русском»
В городе были зафиксированы многочисленные разрушительные последствия непогоды. Ураган валил деревья, срывал куски кровли со зданий, ломал дорожные знаки и рекламные щиты, опрокидывал мусорные баки. В ряде мест образовались подтопления из-за затопления дорог и тротуаров потоками воды.
Наиболее сильно пострадал район Строгино, жители которого стали свидетелями зарождения смерча. От урагана также серьезно пострадали Ботанический сад, где ветром были разбросаны листы со строительной площадки, а также «Москва-Сити» с поврежденными конструкциями.
По последним данным, в результате ЧС минимум пять человек получили травмы различной степени тяжести.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников