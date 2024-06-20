Минимум пять человек пострадали из-за последствий урагана «Эдгар» в Москве и области

На столицу России обрушилась мощная ураганная стихия, получившая название "Эдгар". Ее сопровождали шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, проливные дожди и гроза, сообщает «RT на русском»

В городе были зафиксированы многочисленные разрушительные последствия непогоды. Ураган валил деревья, срывал куски кровли со зданий, ломал дорожные знаки и рекламные щиты, опрокидывал мусорные баки. В ряде мест образовались подтопления из-за затопления дорог и тротуаров потоками воды.

Наиболее сильно пострадал район Строгино, жители которого стали свидетелями зарождения смерча. От урагана также серьезно пострадали Ботанический сад, где ветром были разбросаны листы со строительной площадки, а также «Москва-Сити» с поврежденными конструкциями.

По последним данным, в результате ЧС минимум пять человек получили травмы различной степени тяжести.