Минимум два человека погибли в результате ракетной атаки в Белгороде

Сегодня в районе 12.30 была пресечена попытка киевского режима совердить теракт на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Между тем, по информации РИА Новости, в результате обстрела пострадали несколько человек. Агентство сообщает как минимум о двух погибших. Число погибших по информации других СМИ может достигать шести человек, а пострадавших – десяти.