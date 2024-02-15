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Минимум два человека погибли в результате ракетной атаки в Белгороде
Сегодня в районе 12.30 была пресечена попытка киевского режима совердить теракт на территории Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».
Между тем, по информации РИА Новости, в результате обстрела пострадали несколько человек. Агентство сообщает как минимум о двух погибших. Число погибших по информации других СМИ может достигать шести человек, а пострадавших – десяти.
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