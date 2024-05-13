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«Минимум 300 тыс. рублей»: Депутат Госсовета РТ предложил поднять зарплаты участникам СВО
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев считает необходимым пересмотреть размер выплат участникам специальной военной операции (СВО). Он отметил, что с самого начала СВО выплаты денежного содержания для контрактников и добровольцев ни разу не индексировали. С 2022-го эти суммы сохраняются на уровне 200 тыс. рублей.
«Сейчас такую сумму без труда зарабатывают даже курьеры-доставщики в Москве», - пишет парламентарий в своем телеграм-канале.
Он добавил, что специалистам, командированным на работу в новых регионах (строителям, работникам), тоже платят около 250 тысяч. При этом их труд не сравнить с тем, какую работу взяли на себя военнослужащие в зоне боевых действий, а также стоит учесть возложенные на них нагрузки и риски, подчеркивает Шарафиев.
«Выплату денежного продовольствия в сегодняшних реалиях следует начинать минимум с 300 тысяч рублей. А также должна производиться регулярная индексация денежного продовольствия военнослужащих. Эти меры ко всему прочему будут стимулировать приток новых добровольцев и контрактников», - резюмировал депутат.
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