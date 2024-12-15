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Минимум 200 украинских солдат заблокированы в Курахове
Минимум 200 украинских военнослужащих заблокированы в Курахове.
«Курахове минимум две сотни военнослужащих заблокированы. Это только ТЭС. А еще в городской черте есть очаги», – сообщили в Минобороны.
Как сообщают ТАСС, группировку Вооруженных сил Украины постепенно «перемалывают», не давая шанса выйти из города.
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов уже сообщал ТАСС, что около 700 украинских военных попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахова. Он отмечал, что скоро в таком же положении могут оказаться украинские военные, остающиеся в самом Курахове.
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