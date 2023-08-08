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Минимум 12 человек ранены в результате взрыва в турецком порту Дериндже
В порту Дериндже в Турции прогремел взрыв, в результате которого ранены как минимум 12 человек. Кроме того, повреждены 13 из 16 зерновых терминалов. Об этом сообщает мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk.
Как сообщают РИА Новости, взрыв не повредил контейнерную часть порта. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны и медики скорой помощи.
В результате инцидента ранены 12 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв зерновой пыли из-за ее сжатия при загрузке судна. В свою очередь, мэр заявил, что случившееся могло произойти из-за халатности. Точную причину взрыва выясняют специалисты.
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