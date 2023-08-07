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Минимум 10 человек погибли в ДТП в Таджикистане
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Накануне вечером в Хатлонской области Таджикистана произошло смертельное ДТП, в котором по меньшей мере 10 человек погибли, сообщает ТАСС.
ДТП произошло вечером 6 августа в городе Куляб. Из-за отказа тормозов грузовик протаранил несколько автомобилей и врезался в дома.
В результате ДТП 10 человек погибли, еще 14 получили различные травмы и госпитализированы.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие.
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