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Происшествия 7 августа 2023 08:36

Минимум 10 человек погибли в ДТП в Таджикистане

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Накануне вечером в Хатлонской области Таджикистана произошло смертельное ДТП, в котором по меньшей мере 10 человек погибли, сообщает ТАСС.

ДТП произошло вечером 6 августа в городе Куляб. Из-за отказа тормозов грузовик протаранил несколько автомобилей и врезался в дома.

В результате ДТП 10 человек погибли, еще 14 получили различные травмы и госпитализированы.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие.

#ДТП жертвы #Таджикистан
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