Минимальный взнос на капитальный ремонт в Татарстане поднимут на 20%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с 2026 года планируется увеличение минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов примерно на 20%. Постановление размещено на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно постановлению, плата за 1 квадратный метр поднимется с 8,4 до 10,1 рубля. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее, с 1 января 2025 года, минимальный взнос на капремонт уже повышался на 10%, тогда он увеличился с 7,7 до 8,47 рубля за квадратный метр.