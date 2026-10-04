Минимальный размер выплаты по больничному в 2027 году составит 933 рубля в день

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Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году составит от 933,39 до 1 033,39 рубля в день в зависимости от количества календарных дней в месяце. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, при повышении МРОТ до 28 935 рублей минимальный среднедневной заработок для расчета больничного в следующем году достигнет 951,29 рубля. При этом фактический минимальный размер дневного пособия будет зависеть от продолжительности конкретного месяца.

В январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре, где 31 календарный день, минимальная выплата составит 933,39 рубля в день. В феврале она достигнет 1 033,39 рубля, а в апреле, июне, сентябре и ноябре – 964,5 рубля.

Балынин пояснил, что минимальный дневной размер пособия рассчитывается исходя из МРОТ и количества календарных дней в соответствующем месяце.

Для сравнения, в 2026 году минимальный среднедневной заработок при расчете больничного составляет 890,73 рубля. Минимальная дневная выплата в месяце с 30 днями равна 903,10 рубля, с 31 днем – 873,97 рубля, а в феврале – 967,61 рубля.