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Минимальный потребительский бюджет в Татарстане увеличили почти на 4%
В Татарстане минимальный потребительский бюджет за I квартал 2024 года составил 23 381 рубля. Данное постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Отметим, что по сравнению с 4 кварталом 2023-го размер минимального потребительского бюджета вырос на 3,95% или на 888 рублей.
Минимальный потребительский бюджет — это стоимость товаров и услуг более высокого по сравнению с прожиточным минимумом уровня. Устанавливаемая сумма потребительского бюджета должна удовлетворить основные физиологические и социально-культурные потребности граждан. Также этот показатель используют при оценке уровня жизни населения, формировании бюджета и расчета МРОТ.
Отметим, что в Татарстане с текущего года МРОТ установили в размер 22 020 рублей. Это на 14,44% больше, чем в целом по стране (19 242 рублей). Причем Президент России Владимир Путин уже поручил Федеральному Собранию повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030-му.
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