Минимальный потребительский бюджет в Татарстане уменьшат на 263 рубля

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В Татарстане планируют установить стоимостную величину минимального потребительского бюджета за II квартал 2024 года в размере 23 118 рублей. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Отметим, что утверждаемая сумма оказалась на 263 рубля, ниже, чем в предыдущем квартале.

Этот показатель учитывает цену на товары и непродовольственные услуги, обеспечивающие удовлетворение основных социально-культурных и физиологических потребностей человека. Его величина рассчитывается раз в квартал.