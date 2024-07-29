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Минимальный потребительский бюджет в Татарстане уменьшат на 263 рубля
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Фото: © «Татар-информ»
В Татарстане планируют установить стоимостную величину минимального потребительского бюджета за II квартал 2024 года в размере 23 118 рублей. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Отметим, что утверждаемая сумма оказалась на 263 рубля, ниже, чем в предыдущем квартале.
Этот показатель учитывает цену на товары и непродовольственные услуги, обеспечивающие удовлетворение основных социально-культурных и физиологических потребностей человека. Его величина рассчитывается раз в квартал.
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