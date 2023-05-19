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Минимальный потребительский бюджет в Татарстане повышен до 21 805 рублей
В Татарстане повышен размер минимального потребительского бюджета за I квартал 2023 года. Постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за I квартал 2023 года в размере 21 805 рублей», — говорится в документе.
В сравнении с предыдущим периодом показатель повысился на 663 рубля — в IV квартале предыдущего года он был установлен на уровне 21 142 рублей.
Напомним, что минимальный потребительский бюджет сопоставим с минимальной потребительской корзиной. Он объединяет стоимость товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.
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