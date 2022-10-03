Минимальный потребительский бюджет в Татарстане снизился на 0,12%

За период с 18 по 24 сентября 2022 года потребительский бюджет в Татарстане (в месяц, из расчета на одного члена типовой семьи из четырех человек), снова снизился, следует из отчета Центра экономических и социальных исследований РТ, действующего при Кабинете министров РТ.

Так, стоимость прожиточного минимума уменьшилась на 0,34% (или на 33 руб. 66 коп.), составив 9 813 руб. 20 коп. При этом расходы на продукты питания снизились на 0,77% (или на 36 руб. 32 коп., до 4 691 руб. 87 коп.). Поменялись незначительно расходы на непродовольственные товары (559 руб. 88 коп.), платные услуги (4 110 руб. 5 коп.), на налоги и прочие платежи (451 руб. 41 коп.).

Стоимость минимального потребительского бюджета сократилась на 0,12% (или на 24 руб. 71 коп.) и составила 20 460 руб. 99 коп. Расходы на продукты питания уменьшились на 0,77% (или на 57 руб. 75 коп.), до 7 488 руб. 47 коп., на платные услуги и налоги – практически не изменились (7 088 руб. 64 коп. и 1 284 руб. 78 коп. соответственно), а на непродовольственные товары – выросли на 0,66%, или на 30 руб. 04 коп., до 4 599 руб. 11 коп. Стоимость рационального потребительского бюджета уменьшилась на 0,05% (или на 23 руб. 89 коп.), до 51 946 руб. 36 коп.

По данным ЦЭСИ, за рассматриваемый период в группе «Продовольственные товары» был зафиксирован рост цен на творог, ягоды, хлеб пшеничный, молоко 2,5% жирности, яйца, кофе растворимый, масло животное, кондитерские изделия, цветную капусту, кефир и творожок типа «Данон», вырезку телятины и сливки. Снизились цены на картофель, бахчевые, молоко 3,2% жирности, яблоки, морковь, свежие помидоры, лук, икру рыб ценных пород, а также баклажаны.