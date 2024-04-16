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Минимальный оклад в России может сравняться с МРОТ
В России могут установить минимальную ставку зарплаты на уровне МРОТ без учета премий и надбавок. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла партия «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«Внести в Трудовой кодекс РФ изменения, установив, что минимальный размер месячного вознаграждения <...> не может быть ниже минимального размера оплаты труда», — отмечается в тексте.
Как отметил лидер партии Сергей Миронов, в настоящее время на многих предприятиях тарифная ставка не достигает минимального размера оплаты труда. Работодатели используют премии и надбавки, чтобы довести ее до необходимого уровня.
Он отметил, что проблемы начались с 2007 года, когда изменения в федеральном законодательстве позволили работодателям устанавливать оклады своих работников ниже МРОТ.
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