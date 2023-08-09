Минимальные потери и работа в любых условиях: что предлагает Ростсельмаш для сбора урожая

Современные производители сельскохозяйственной техники конструируют агромашины для каждой выращиваемой культуры. Такая техника должна не только быстро и бережно собирать урожай, но и уметь работать на засоренных и заросших полях. Какие решения предлагает Ростсельмаш для уборки подсолнечников и кукурузы – в материале «Татар-информ».

Уборка урожая с учетом сортов и погодных условий

Разные природно-климатические условия влияют на выбор сорта той или иной культуры, и, как следствие, для каждого сорта требуется адаптированная под нее уборочная техника. По этой причине, Ростсельмаш разработал две линейки жаток для кукурузы: семейство ARGUS и CORN STREAM.

Так, кукурузные жатки 4, 5, 6, 10 и 12-рядной конструкции серии ARGUS уже имеют широкий круг почитателей во всех регионах возделывания кукурузы. Адаптеры способны захватывать стебли толщиной до 50 мм благодаря специальной конструкции протягивающих вальцов: регулируемый зазор между отрывными пластинами позволяет вести уборку с учетом особенностей сортов и состояния самого растения.

При этом, бесперебойную стабильную работу жатки обеспечивает двусторонняя система приводов из редукторов и карданных передач, а также проверенная годами система защиты в виде предохранительных устройств на карданных валах, приводе шнека и редукторах русел. А специальный защитный козырек препятствует вылету початков из зоны среза.

Срезая початки, жатки ARGUS частично измельчают стебли, облегчая послеуборочную обработку поля. Надежность в работе измельчающего аппарата обусловлена усиленной конструкцией, толстостенными дисками, защитой крепления ножей от растительных остатков и подшипниками с лабиринтным уплотнением.

Помимо классической линейки есть две усовершенствованные

Помимо классической линейки ARGUS, компания предлагает также две усовершенствованные: рестайлинговую серию ARGUS R и модификацию ARGUS F c передним измельчителем, в 6, 8 и 12-рядных исполнениях.

Изменения в конструкциях этих серий выполнены с учетом пожеланий аграриев, которым приходится вести уборку в сложных условиях или возделывать гибридные сорта кукурузы. Так, обе модификации можно сделать с протягивающими вальцами «режуще-тянущего» или просто «тянущего» типа.

При этом сами вальцы увеличены до 50 см, что позволяет захватывать початки, расположенные на высоте 40 см и работать с полеглыми растениями. «Тянущие» вальцы доказали свою эффективность на засоренных полях, а «режущие» благодаря усиленному воздействию на стебли способны ускорить процесс перегнивания растительных остатков.

Лучшее от моделей ARGUS, ARGUS R и ARGUS F

Отдельного внимания заслуживает линейка CORN STREAM в 6, 8 и 12-рядном исполнении, разработанная специально для высокопроизводительных комбайнов. Эти жатки объединили все лучшие характеристики моделей ARGUS, ARGUS R и ARGUS F.

Оснащенные редукторами с легкосъемными вальцами, они позволяют вести уборку независимо от агрофона, не снижая производительность. Сами вальцы на жатках удлиненные и быстросъемные. Они также подразделяются на «режуще-тянущие» и просто «тянущие».

Благодаря дополнительным ребрам жесткости и режущим кромкам такие вальцы еще более качественно убирают высокую и влажную кукурузу, а также позволяют работать в засоренных полях без снижения скорости комбайна.

Потери урожая не более 0,5%

Помимо жаток для кукурузы, Ростсельмаш предлагает две линейки машин для уборки подсолнечника: FALCON и SUN STREAM.

Так, жатки серии FALCON 4, 6, 8 и 12-рядной конструкции убирают подсолнечник любой урожайности с потерями не более 0,5%. Такой эффект достигается благодаря продуманной геометрии лифтеров. При этом растения срезаются на высоте 60 см, что особенно важно для кондитерских сортов и низкорослых гибридов.

В Ростсельмаш отметили, что активные ленточные транспортеры не пропускают ни одной семечки, подводя корзинки с семенами к наклонной камере комбайна. Натяжение транспортеров автоматическое, что упрощает эксплуатацию жатки.

Станислав Абашин, руководитель сервисной службы компании «АРТ» подчеркнул, что конструкционная особенность каналов между лифтерами способствует тому, что стебли подсолнечника наклоняются над транспортерами. При этом регулируемый зазор направляющих в каналах позволяет одинаково эффективно работать и с тонкими, и с толстыми стеблями растений.

«Хоть вдоль поля, хоть поперёк, хоть по диагонали»

Если же говорить про серию жаток SUN STREAM, то они позволяют собирать урожай подсолнечника независимо от ширины междурядий, сорта и агроклиматических условий. Минимальное количество приводов и всего один редуктор позволяют использовать эти адаптеры даже при ширине захвата в 10 м.

Сами жатки надежно защищены фрикционной муфтой от перегрузок. Эта муфта предотвращает повреждение механизмов адаптера в случае забивания или попадания в них посторонних предметов.

Кроме того, многочисленные настройки адаптера позволяют легко приспособить его к особенностям того или иного сорта. Например, протягивающие пальцы, установленные на мотовиле, регулируются по высоте, ускоряя подачу скошенной массы. Также по высоте и выносу настраиваются мотовило. Меняется и положение протягивающего вала, позволяя срезать растения у самых корзинок, исключая попадание стеблей и сорняков.

Еще одним плюсом адаптеров SUN STREAM является способность приспосабливаться к рельефу поля. Так угол наклона жатки регулируется относительно наклонной камеры, что дает возможность настроить приспособление на работу в полях с уклоном поверхности до 8° в любом направлении без потери качества сбора урожая.

«Это безрядковая жатка, которой можно убирать подсолнечник как угодно: хоть вдоль поля, хоть поперёк, хоть по диагонали. В отличие от рядковой жатки, она срезает только корзинки – стебли в бункер не попадают, – поделился Гигорий Залесский, глава КФХ в Крыловском районе. – Это дает существенную экономию времени и топлива. Посевы подсолнечника, даже если сеять гибриды, не всегда получаются идеально выровненными. Одно растение выше, другое – ниже. Но с жаткой SUN STREAM это не доставляет никаких неудобств в уборку. Мы настраиваем высоту адаптера по нижним корзинкам – и убираем! Какой бы ни была высота, в бункер идут только корзинки. На выходе получаем чистейшие маслосемена!».

Отметим, что Ростсельмаш предоставляет гарантию на все кукурузные и подсолнечные жатки сроком на два года. В разгар сельскохозяйственного сезона особо остро стоит вопрос оперативного сервисного обслуживания агромашин. Сервисные центры компании «АРТ» работают в Казани и Набережных Челнах. Для удаленного оперативного решения нештатных ситуаций организованы 24 мобильные бригады с комплектом необходимых запчастей и диагностического оборудования, а также важный фактор – наличие оригинальных запасных частей для агромашин Ростсельмаш на складе официального дилера, что выступает надежным подспорьем для проведения полевых работ.

Реклама. ООО «АРТ».