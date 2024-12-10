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Минимальную цену сигарет в России на 2025 год повысили до 135 рублей за пачку
Минсельхоз России назвал единую минимальную цену табачной продукции на 2025 год - 135 рублей за пачку.
По данным министерства, данная установленная цена начнет действовать уже с 1 января. Отметим, что за год этот показатель вырос на 4,65% (в 2024-м было 129 рублей).
В Минсельхозе объяснили, что рассчитали стоимость, основываясь на минимальное значение ставки акциза на одну пачку табачной продукции, пишет ТАСС. Также при подсчетах учли ставки налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.
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