Минимальная зарплата в Татарстане вырастет на 1,3 тыс. рублей

В Республике Татарстан минимальная заработная плата вырастет на 1,3 тыс. рублей, с 15,4 тыс. до 16,7 тыс. рублей в месяц. Соответствующее соглашение было подписано в Казани, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов РТ.

Со стороны республиканской Федерации профсоюзов документ подписала ее председатель Елена Кузьмичева, от Координационного совета объединений работодателей РТ подпись поставил его председатель Александр Лаврентьев, а от лица Правительства Татарстана соглашение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В тексте соглашения говорится, что минимальная заработная плата работников, которые трудятся на территории Республики Татарстан, за исключением сотрудников организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджета РТ и местных бюджетов, с 1 января 2022 года устанавливается в размере 16,7 тыс. рублей в месяц.