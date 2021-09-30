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Ру Тат
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30 сентября 2021  18:38
Дарья Сайфиева

Минимальная оплата труда в России в 2022 году может увеличиться на 6,4%

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Правительство РФ выступило с предложением поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4% начиная с 1 января 2022 года. Соответствующий проект закона внесен в Государственную Думу России сегодня, 30 сентября, вместе с бюджетным пакетом.

Согласно документу, МРОТ в начале следующего года должен вырасти с 12 792 до 13 617 рублей.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что увеличение минимального размера оплаты труда до уровня выше 13,6 тыс. рублей позволит увеличить зарплату для порядка 3 млн трудящихся россиян.

В 2020 году в России был принят закон об изменении порядка расчета МРОТ. Согласно новой схеме, размер минимальной оплаты труда каждый год устанавливается федеральным законом и составляет 42% от медианной зарплаты по РФ (это означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этой величины, а 50% рабочих мест — выше). 

При этом минимальная заработная плата россиян на следующий год не может опускаться ниже установленной в текущем году.

#Россия #экономика #минимальная заработная плата #мрот
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