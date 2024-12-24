Минфин РФ не поддержал введение льготной ипотеки для участников спецоперации

Министерство финансов России не поддержало предложение о создании программы льготной ипотеки для участников специальной военной операции, напомнив о диспропорциях, вызванных другими ипотечными программами. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

Ранее депутаты Государственной Думы РФ во главе с председателем Комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым направили в Минфин страны предложение об установлении новой льготной программы ипотечного кредитования для участников спецоперации со ставкой 2%.

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — сказано в ответе заместителя руководителя ведомства Ивана Чебескова.

При этом в министерстве обратили внимание на то, что существующие льготные ипотечные программы привели к значительным диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. Речь идет о «Семейной ипотеке», «Льготной ипотеке», «Дальневосточной и арктической ипотеке», «Сельской ипотеке», «Льготной ипотеке на территориях новых субъектов РФ», а также об «ИТ-ипотеке».

Кроме того, в Минфине констатировали, что неоднократное продление и расширение условий льготных ипотечных программ и их распространение на всё больший круг лиц превратило льготную ипотеку из точечной меры поддержки в массовый продукт. Это «не позволило достичь всех поставленных целей, прежде всего по повышению доступности жилья для граждан», подчеркнули в ведомстве.

К тому же создание новых механизмов обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.