Мини-сериал «Алтын хәрефләр», созданный к 120-летию татарского театра, покажут на федеральном телеканале «Россия-Культура». Трансляция пройдет с 7 по 11 декабря в 13:00, сообщили в канале Минкультуры РТ в МАКСе.

Сериал рассказывает об истории зарождения и становления татарского театра. В основе проекта – художественная реконструкция ключевых этапов его развития с участием актеров.

Картину создал Благотворительный фонд поддержки татарского национального театрального искусства «Сайяр» при поддержке Министерства культуры Татарстана. Продюсером выступил народный артист республики Фанис Зиганшин, режиссером – Андрей Лысяков.

Фото: https://max.ru/mincultrt