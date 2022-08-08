«Мини-Олимпиада»: в Казань вернулась сборная Татарстана с игр «Дети Азии»

В Казань вернулась сборная Татарстана в составе 47 спортсменов, которая выступала на международных играх «Дети Азии». Ребята из республики завоевали 35 медалей, 15 из которых золотые, семь серебряных и 13 бронзовых. В итоговом зачёте команда Татарстана заняла пятое место.

«Выступление наших спортсменов оцениваем на отлично. Они большие молодцы. Состав нашей делегации был всего 47 человек, регламент турнира не позволил нам вывезти всю команду. Итоговое пятое место - это достойный, хороший результат. Наши дети показали себя с очень хорошей стороны, это наш задел. Для них это ступень для дальнейшего роста в спорте. Мы надеемся, что среди победителей будут и Олимпийские чемпионы», - заявил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Он подчеркнул, что в нынешней обстановке, когда количество международных стартов с участием российских команд сократилось, очень важно дать юным спортсменам почувствовать дух международных соревнований. В этом плане старты «Дети Азии» имеют огромное значение.

Сборную Татарстана встречали родители спортсменов с плакатами и овациями. А также друзья и партнеры юных атлетов по командам.

София Дьякова завоевала три золотые медали по плаванию вольным стилем на разных дистанциях. Юная чемпионка призналась, что для неё эти соревнования сравнимы с Олимпиадой.

«Я достигла на "Детях Азии" всего, что хотела. Я участвовала в заплывах на три дистанции и выиграла три золотые медали. Я выдала свой максимум, очень довольна результатом. Я была уверена, что буду первой. Перед соревнованиями я работала на двух сборах, поэтому была уверена в своих силах. Это очень похоже на мини-Олимпиаду, эмоции остались только положительные», - поделилась спортсменка.

Большую часть медалей татарстанские спортсмены завоевали в плавании, также были награды в художественной гимнастике, тхэквондо, прыжках в высоту и длину, греко-римской и вольной борьбе, настольном теннисе, дзюдо, самбо, лёгкой атлетике и бадминтоне.

Сборная Татарстана заняла в итоговом медальном зачёте пятое место. Всего в соревнованиях, которые проходили с 27 июля по 8 августа, участвовали представители 13 стран. Россию представляли сразу несколько команд из разных регионов страны. Абсолютным победителем стала сборная Сибирского федерального округа, второе место заняла команда Узбекистана, а сборная Москвы замкнула тройку лидеров в общем зачёте.