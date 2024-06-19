«Мини-мисс Татарстана 2024» из Нижнекамска рассказала о конкурентках и победе

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мини-мисс Татарстан» – 8-летняя Кира Кузнецова живет в Нижнекамске. Об этом стало известно после подведения итогов республиканского конкурса красоты и творчества среди девочек. Девочка занимается художественной гимнастикой, мечтает стать олимпийской чемпионкой. В конкурсе такого рода она принимала участие впервые.

В этом году за звание «Мини-мисс Татарстан-2024» боролись 27 участниц со всей республики. Конкурс проходил в Казани. В течение 7 дней участницы дефилировали, участвовали в фотосессии, занимались вокалом и хореографией.

Кира подготовила визитку, где рассказала о себе, а также творческий номер. Девочку поддержали ее мама и тренер по художественной гимнастике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«У меня был творческий номер по художественной гимнастике. Я танцевала танец с крыльями. У меня было 27 соперников. Чуть-чуть волновалась. Я хочу быть красивой, моделью, покорить „Мисс Россию“», — рассказала о себе девочка.

Сначала Кира участвовала в местном конкурсе «Мини-мисс Нижнекамск», где победила. И именно поэтому ей доверили представлять город химиков в Казани.

Мама Киры Елена Кузнецова говорит, что победа стала полной неожиданностью.

«Мы вообще не ожидали: участников было очень много, и все они достойные. Действительно, детки по-своему разнообразны. Но вот мы победили, взяли этот титул. Для нас это было неожиданно, но приятно. Особенно у нас папа был горд, рад, до сих пор ходит в эйфории. Мы очень гордимся своим ребенком. Этот конкурс повлиял на нее: она стала более открытой, смелой, не боится сцены», — рассказала мама девочки.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В будущем Кира мечтает стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. А сейчас девочка и ее мама планируют принять участие в российском конкурсе «Мини-мисс».