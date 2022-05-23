«Мини-Мисс Татарстан — 2022» стала 11-летняя Ралина Валиева из города Нурлат

21 мая в Татарской государственной филармонии имени Г.Тукая состоялся XХI Республиканский детский конкурс красоты и талантов «Мини-Мисс Татарстан — 2022».

В финале участвовали 23 девочки, которые были отобраны по результатам нескольких отборочных этапов. Были представлены участницы из Казани, Нижнекамска, Мамадыша, Нурлата, Кукмора, Набережных Челнов, Агрыза, Арска и села Слобода Архангельская Новошешминского района.

В конкурсе участвовали девочки от 5 до 12 лет, которые представили себя на сцене в трех конкурсных выступлениях. Финал конкурса — это детский праздник, где конкурсные выступления девочек сопровождаются яркими номерами юных артистов и детских творческих коллективов.

«Мини-Мисс Казань — 2022» стала 12-летняя Диляра Галимова, а титула «Мини-Мисс Татарстан — 2022» удостоена 11-летняя Ралина Валиева из города Нурлат.

Победительницами в основных номинациях стали: