Директор и завидный жених: Минмолодежи предположило, кем бы стали власти РТ в школе

Минмолодежи Татарстана в честь последнего звонка создали карточки, где пофантазировали, кем бы были в рамках школы первые лица республики. Варианты они опубликовали в своем телеграм-канале.

«Последний звонок — это завершение важного жизненного этапа и начало нового, не менее увлекательного. Выпускникам желаем верить в себя, в свои силы и мечты. Пусть сбудется всё задуманное, планы реализуются, на горизонте появятся победы и триумфы. Школьные годы останутся в сердцах каждого из учеников, но каким же запомнишься именно ты?» — подписали пост в Минмолодежи.

Так, Раис Татарстана Рустам Минниханов представляется в виде директора школы, для которого все дети свои, Премьер-министр РТ Алексей Песошин завучем, помогающим в развитии школы, а министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков популярным парнем в классе, который в курсе обо всех молодежных мероприятиях. Остальные карточки смотрите в посте здесь.

Фото: телеграм-канал Минмолодежи Татарстана