Мишустин поручил подготовить предложения по использованию цифрового рубля в госбюджете

К 19 декабря Минфин РФ при участии Центробанка должен представить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Соответствующее поручение дал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

К этому же сроку министерству совместно с Росфинмониторингом, ФНС, ФСБ и Центробанком необходимо прийти к согласованной позиции по проектам федеральных законов, отвечающих за выпуск, организацию и обращения цифровой валюты на территории России, а также ее использование в международных расчетах.

«Большой блок поручений Михаила Мишустина посвящен развитию цифровых финансовых активов. Председатель Правительства подчеркивал, что в сложившихся условиях их использование будет способствовать бесперебойной оплате за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт», – рассказали в Правительстве РФ.

Отмечается, что глава Кабмина дал отдельное поручение по формированию долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах для стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны разработать не позднее 31 марта 2023 года.