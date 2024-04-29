Минфин: За время членства в Евросоюзе Польша получила 161,6 млрд евро

За время своего членства в Евросоюзе Польша получила около 161,6 млрд евро. Такая сумма была получена из бюджета объединения за последние 20 лет – с 1 мая 2004 года, пишет РИА Новости.

Согласно данным Минфина, Польша получила от ЕС примерно 245,5 млрд евро, но все это время страна еще платила членские взносы – около 83,7 млрд евро в общей сложности. Как следствие, положительный баланс Польши равен 161,6 млрд евро. При этом вливания из бюджета за эти 20 лет составляли около 2,1% национального ВВП (бюджет Польши, различные выплаты и поступления рассчитываются в злотых, поэтому суммы в евро могут изменяться в зависимости от курса валют на конкретную дату).

Отмечается, что Польша была самым крупным бенефициаром трансфертов из бюджета Евросоюза (13,3%). Еще по 12% получали Италия, Испания и Франция.

По данным Минфина, 65% полученных от Евросоюза средств ушли на реализацию проектов в рамках «Политики сплоченности» (на улучшение транспортной, энерго-и-социнфраструктуры). Около 30% денег дали Польше в рамках Общей сельскохозяйственной политики.