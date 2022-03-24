Минфин Японии: Пока у нас нет понимания, как платить России за поставки газа в рублях

В Японии на данный момент изучают вопросы, связанные с решением Президента России Владимира Путин получать плату за поставки природного газа в недружественные государства в рублях. Об этом глава японского Минфина Сюнъити Судзуки сказал на парламентском заседании, передает ТАСС.

«В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», — заявил политик.

Генсек Кабмина Японии Хирокадзу Мацуно также сказал, что Правительство обсуждает данный вопрос с другими ведомствами и компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов.

В Японии российская доля в объеме импорта природного газа в последние годы составляет 8,8%.

На совещании с членами Правительства 23 марта Владимир Путин поручил принимать оплату за отечественный природный газ только в рублях. Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам.