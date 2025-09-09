Минфин выступил за снижение ключевой ставки и ставок в экономике

Для снижения ключевой ставки Центрального банка России и ставок в экономике необходимо проводить взвешенную бюджетную политику, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью радио РБК.

«Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет», – подчеркнул министр.

Силуанов отметил, что Центральный банк внимательно следит за дефицитом бюджета и его влиянием на монетарную политику. По его словам, банки и бюджет формируют денежную массу, поэтому снижение дефицита создаст больше возможностей для кредитования и облегчит денежно-кредитную политику.

«Сейчас мы не должны повторять эту ситуацию. Поэтому бюджет должен быть сбалансированным. И это залог того, что мы можем надеяться на более мягкую денежно-кредитную политику», – добавил он.

Министр также напомнил, что Минфин строит бюджет на основе «взвешенных и консервативных подходов» и не ориентируется на чрезмерный оптимизм, например на возможное ослабление западных санкций. По словам Силуанова, РФ прежде всего должна безусловно выполнять свои бюджетные обязательства.