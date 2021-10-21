Минфин: В России могут упростить выдачу лицензий на алкогольную продукцию

Процесс получения алкогольных лицензий для всех соискателей в России может быть упрощен. Соответствующие поправки министерство готовит ко второму чтению законопроекта об упрощении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, заявил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов.

«Это позволит существенно сократить время получения лицензии, так как соискателю не придется повторно подавать заявление при выявлении технических нарушений, таких как искаженная или неполная информация в документах либо неуплаченных в установленный срок административных штрафов», — сказал Коробутов, выступая на форуме алкогольной индустрии «Высший градус».

Минфин подготовил поправки, позволяющие распространить эту практику не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на всех соискателей лицензий в алкогольной сфере. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

Кроме того, он обратил внимание на то, что ведомством предусматривается возможность подачи заявления на выдачу лицензии в электронной форме с использованием ЕГАИС. Сейчас такой эксперимент проводится в Калининграде и в дальнейшем может быть масштабирован на другие регионы России.

«Основная задача Минфина как регулятора алкогольного рынка, с одной стороны, — снижение объемов нелегального производства и оборота алкогольной продукции, с другой — формирование благоприятных условий для добросовестных участников рынка, соблюдение законных интересов потребителей», — объяснил спикер.