Минфин Татарстана: Доходы бюджета превысили прошлогодние показатели

Доходы бюджета Татарстана за январь-май 2021 года уже превысили показатели пяти месяцев 2020-го, рассказал министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

При этом пока доходы остаются ниже, чем за тот же период 2019 года, признал он на заседании Комитета по бюджету, налогом и финансам Госсовета РТ.

«Если сравнивать с прошлым годом, по доходам мы идем с ростом. По сравнению с 2019 годом показатели поступлений чуть меньше», — приводит его слова пресс-служба татарстанского парламента.

Гайзатуллин отчитался об исполнении бюджета в 2020 году. Доходы за прошлый год составили 293,39 млрд рублей. Расходы бюджета превысили 316,97 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета республики оценивается в 23,58 млрд рублей.

«Год был сложный, бюджет потерял порядка 43 млрд рублей», — заключил председатель Комитета Леонид Якунин.

При этом республика смогла выполнить все расходные обязательства, а общий объем расходов на социальное обеспечение и выплаты населению в сравнении с 2019 годом увеличился на 44%.