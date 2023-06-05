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Минфин США ввел санкции против семи россиян и керамической мастерской в Калуге
Министерство финансов США сообщило о введении персональных санкций в отношении семи российских граждан. Ограничения также введены против керамической мастерской Perko Julleuchter в городе Калуга. Соответствующий перечень опубликован на сайте американского ведомства.
В стоп-лист попали Василий Громовик, Светлана Бойко, Глеб Хлопонин, Юрия Маколова, Константин Сапожников, Анна Травникова и Алексей Лосев. Большинство из них являются уроженцами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Американские власти запретили им въезд в страну. Также гражданам грозит заморозка их активов на территории Штатов и запрет на введение бизнеса с ними для американских компаний и предпринимателей.
Причины введения ограничительных мер американский Минфин не уточнил.
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