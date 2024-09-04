Минфин США ввел санкции против Маргариты Симоньян и еще 9 россиян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попала в новый список антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список 10 физических и 2 юридических лиц», – сказано в заявлении.

В качестве причины указано «попытка оказать пагубное влияние на президентские выборы в США». Кроме Симоньян, в список попали ее заместители Антон Анисимов и Елизавета Бродская.