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Политика 4 сентября 2024 21:19

Минфин США ввел санкции против Маргариты Симоньян и еще 9 россиян

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попала в новый список антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список 10 физических и 2 юридических лиц», – сказано в заявлении.

В качестве причины указано «попытка оказать пагубное влияние на президентские выборы в США». Кроме Симоньян, в список попали ее заместители Антон Анисимов и Елизавета Бродская.

#антироссийские санкции #маргарита симоньян
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