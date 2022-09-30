Минфин США ввел санкции против 910 политиков и военных из России и Беларуси

910 человек из России и Белоруссии, в том числе военные, представители Правительства, Совфеда, Госдумы и других государственных структур, попали под новые санкции США. Список лиц, попавших под новую волну ограничений, опубликовал американский Минфин.

«Госдепартамент также принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 910 лиц, включая представителей военных кругов России и Белоруссии, а также российских „прокси“, действующих в удерживаемых РФ районах Украины», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, под санкции попали члены семей некоторых чиновников.

Также Минфин США предупредил о повышенном санкционном риске для тех, кто оказывает политическую либо экономическую поддержку России за рубежом, а также одобрит ее решение относительно Донбасса и освобожденных территорий.