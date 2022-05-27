Минфин США внес два российских банка в санкционный список по КНДР

Соединенные Штаты вводят санкции против двух российских банков из-за связи с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Так, в санкционный список добавлен Дальневосточный банк (Владивосток) и Банк «Спутник» (находится в Самаре). Первый попал в перечень за то, что оказывал услуги национальному авиаперевозчику КНДР Air Koryo и правительственным структурам, второй — из-за сотрудничества с Банком внешней торговли КНДР, который также находится под рестрикциями.

Замминистра Брайан Нельсон заявил, что Минфин США «вводит санкции против тех, кто поддерживает программы разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет КНДР, а также иностранных финансовых институтов, которые сознательно предоставляют значительные финансовые услуги правительству КНДР».