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Ру Тат
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Политика
19 апреля 2022  02:11

Минфин США: следующий пакет санкций ударит по российскому ВПК

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Вашингтон работает над следующим пакетом антироссийских санкций. В этот раз удар будет нацелен на военно-промышленный комплекс, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

«Следующим этапом нашей работы станет разбор российской военной машины по частям, включая ограничения на военно-промышленный комплекс и его цепочки поставок»,— сказал чиновник, выступая на семинаре в вашингтонском Институте мировой экономики имени Питерсона.

США надеются лишить российскую армию ресурсов, вводя новые ограничения против оборонных предприятий и аэрокосмической промышленности.

Адейемо также намекнул, что Америка ждет введения антироссийских санкций и другими государствами.

#спецоперация #санкции США
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