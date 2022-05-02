Минфин США разрешил сделки с компанией «Газпром Германия» до 30 сентября

Минфин Соединенных Штатов приостановил действие некоторых своих санкций и разрешил совершать сделки с компанией «Газпром Германия» до конца сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«Все транзакции с участием Gazprom Germania GmbH или любого юридического лица, в котором Gazprom Germania GmbH владеет, как напрямую, так и косвенно, долей в 50 процентов или более, которые были запрещены <...> в рамках исполнительного указа №14024 <...>, разрешены до 00:01 по времени Восточного побережья США 30 сентября 2022 года», — сказано в специальной генеральной лицензии, которую Минфин распространил.

Также в документе поясняется, что лицензия не разрешает совершать финансовые операции с другими лицами, на которые наложены санкции.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата Германии отдало Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства до конца сентября. Сообщалось, что 31 марта группа «Газпром» прекратила участие в «Газпром Германия» в принадлежащих компании активах.