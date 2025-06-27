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Экономика 27 июня 2025 22:05

Минфин США разрешил работу с российскими банками по ядерной энергетике до конца года

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Министерство финансов США опубликовало обновленную генеральную лицензию № 115B, согласно которой американская сторона продлевает до декабря 2025 года действие исключения из санкционного режима, позволяющего проводить финансовые операции с рядом российских банков в сфере гражданской ядерной энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, под действие лицензии подпадают, в частности, Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк. Решение принято в качестве меры, обеспечивающей функционирование международного сотрудничества в атомной отрасли, несмотря на действующие ограничения.

#энергетика #Россия и США
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