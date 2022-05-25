Минфин США разрешил американцам платить налоги в России

В среду, 25 мая, Минфин США продлил действие разрешения, которое позволяет американцам выплачивать в России налоги, сборы и пошлины. Документ будет действовать до 30 сентября, уточняет ТАСС.

Американские власти разрешают физлицам и контролируемым ими организациям «платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты».

Главное условие Вашингтона, чтобы все указанные операции «совершались в обычном порядке» и были нужны для повседневной деятельности в РФ.

Таким образом, американские власти делают исключение из введенных ранее санкций против Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. В генлицензии уточняется, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ, Минфина РФ.