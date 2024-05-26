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Экономика 26 мая 2024 08:35

Минфин США предупредил работающие в России европейские банки о рисках санкций

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Минфин США предупредил работающие в России европейские банки о рисках санкций
Джанет Йеллен
Фото: home.treasury.gov

Власти Соединенных Штатов изучают возможность ужесточения вторичных санкций против иностранных банков, которые продолжают работать в России и проводят операции, содействующие военным усилиям Москвы. Об этом заявила в интервью агентству Reuters министр финансов США Джанет Йеллен.

Она не стала приводить какие-либо детали и называть финансовые организации, которые могут попасть под новые ограничения. Вместе с тем Йеллен подчеркнула, что «работа в России создает очень большие риски» для европейских банков, хотя санкции будут введены лишь при наличии причины.

В связи с этим журналисты поинтересовались, хотят ли Штаты ухода из РФ австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit. «Я думаю, что их руководители посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они делают там», — ответила глава американского Минфина.

Ранее ведомство предупредило руководство Raiffeisen, что банк могут отключить от финансовой системы США из-за его сделок Россией. Еще до этого австрийская банковская группа сообщила, что ожидает запроса от Европейского центрального банка об ускорении сокращения бизнеса в РФ.

В свою очередь 25 мая руководитель итальянского Центробанка Фабио Панетта заявил журналистам, что банки его страны должны прекратить работать с Россией из-за вызванных этим «репутационных проблем».

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#санкции против россии #россия и евросоюз #Россия и США
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