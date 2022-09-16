Минфин США потребовал «свернуть» все операции с российскими производителями электроники

Министерство финансов Соединенных Штатов включило крупнейшие российские компании — производители электроники и дизайн-центры в SDN-лист. Это означает, что американским фирмам придется «свернуть с ними все операции», пишет газета «Коммерсантъ».

В черный список попали производители процессоров — «Байкал Электроникс» (Baikal), МЦСТ («Эльбрус») и «Элвис» («Скиф»). Ранее им оказались недоступны поставки из США при наличии доли американских технологий. Теперь же с ними полностью запрещены все сделки.

Собеседник издания на рынке полупроводников констатировал, что новые ограничения по сути перекрывают возможности для развития отечественного вычислительного оборудования. В частности, дизайн-центры лишены доступа к процессорным архитектурам и IP-блокам, которые необходимы для их работы.

В материале отмечается, что производить процессоры на фабриках в России не получится, так как для этого отсутствуют необходимые технологии и предприятия. Создавать российские производства на зарубежных заводах, по мнению опрошенных «Ъ» экспертов, тоже бессмысленно, поскольку ни тайваньская TSMC, ни другие компании на такой риск не пойдут.

Многие страны ужесточили и ввели ряд новых санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.