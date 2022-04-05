Минфин США не разрешит России выплаты в долларах по ее госдолгу

Минфин США не будет разрешать проводить какие-либо выплаты в долларах по госдолгу России с принадлежащих ей счетов в американских банках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Начиная с сегодняшнего дня Минфин Соединенных Штатов не разрешит осуществлять какие-либо долларовые платежи по задолженности со счетов российского Правительства в финансовых институтах США», — сказал представитель министерства.

Reuters также сообщило, ссылаясь на свои источники, что американский Минфин запретил банку JP Morgan Chase обработать последний платеж РФ по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.