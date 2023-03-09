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Минфин США может получить 244 млн долларов на работу над санкциями в 2024 году
Минфин США может получить 244 млн долларов на работу в сфере санкций. Выделить ему такую сумму предложил Белый дом, сообщает ТАСС.
Возможное финансирование указано в проекте федерального бюджета Штатов.
«Бюджет предусматривает выделение $244 млн для Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, что на $28 млн больше установленного для 2023 года уровня», — говорится в тексте.
В Белом доме отметили, что министерство играет важнейшую роль в борьбе с коррупцией, а также в реагировании на «российскую агрессию против Украины» и противодействии другим угрозам.
Полученные же средства помогут Минфину расширить анализ возможных санкций и повысить их эффективность.
Еще 229 млн может получить Служба финансовых преступлений ведомства.
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