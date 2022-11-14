Минфин США анонсировал санкции против российского военно-промышленного комплекса

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о введении санкций против российского военно-промышленного комплекса. Об этом написало Reuters, передает РИА Новости.

Глава американского ведомства заявила, что ограничения коснутся «транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий» для России.

«Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля», — утверждает Йеллен.

Отмечается, что помимо этого рестрикции введут против 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников. При этом в материале не уточняются подробности о местонахождении лиц и компаний, которые подпадут под санкции.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.