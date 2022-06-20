Минфин спрогнозировал снижение реальных доходов россиян в 2022 году на 6,8%

Министерство финансов РФ прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов жителей России в 2022 году на 6,8%, в 2023-м ожидается их рост на 1,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа министерства, имеющийся в распоряжении агентства.

Из документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» также следует, что в 2022 году ожидается уменьшение реальных заработных плат на 3,8%, в 2023-м они должны вырасти на 0,8%.

Вместе с тем предполагается, что уровень безработицы снизится с 6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 году.

Из данных Росстата следует, что в мае инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,1% по сравнению с 17,83% в апреле.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.