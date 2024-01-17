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Минфин сообщил об обнулении активов в евро в ФНБ
В Фонде национального благосостояния не осталось активов в евро, сообщает на своем сайте Министерство финансов России.
«В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллионов рублей», — отмечается в документации, опубликованной на сайте ведомства.
Эти средства были зачислены на счет федерального бюджета для покрытия дефицита. Итогом этого стал «нулевой остаток» в евро в ФНБ.
По данным на январь 2024 года, объем ФНБ достигает почти 12 трлн рублей.
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