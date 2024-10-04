Минфин РТ: В проекте бюджета Татарстана на три года нет снижения расходов

В проекте бюджета Татарстана на 2025–2027 годы нет снижения расходов. По всем отраслям будет определенное увеличение, заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Государственного Совета республики по бюджету, налогам и финансам.

«В целом у нас есть хороший рост по всем отраслям в расходной части. В проекте бюджета на 2026 и 2027 годы заложены условно утвержденные суммы. Но в следующем году, когда будет формироваться бюджет на 2026 год, эти суммы будут пересмотрены», — сказал глава Минфина.

Доходы бюджета республики на 2025 год прогнозируются в сумме 425,5 млрд рублей, расходы — 439 млрд рублей, дефицит — 13,5 млрд рублей.

Доходы бюджета РТ на 2026 год запланированы в объеме 451,1 млрд рублей, расходы — 464,2 млрд рублей, дефицит — 13 млрд рублей.