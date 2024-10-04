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Экономика 4 октября 2024 13:23

Минфин РТ: В проекте бюджета Татарстана на три года нет снижения расходов

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В проекте бюджета Татарстана на 2025–2027 годы нет снижения расходов. По всем отраслям будет определенное увеличение, заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на заседании Комитета Государственного Совета республики по бюджету, налогам и финансам.

«В целом у нас есть хороший рост по всем отраслям в расходной части. В проекте бюджета на 2026 и 2027 годы заложены условно утвержденные суммы. Но в следующем году, когда будет формироваться бюджет на 2026 год, эти суммы будут пересмотрены», сказал глава Минфина.

Доходы бюджета республики на 2025 год прогнозируются в сумме 425,5 млрд рублей, расходы 439 млрд рублей, дефицит 13,5 млрд рублей.

Доходы бюджета РТ на 2026 год запланированы в объеме 451,1 млрд рублей, расходы 464,2 млрд рублей, дефицит 13 млрд рублей.

Доходы регионального бюджета на 2027 год заложены в размере 474 млрд рублей, расходы 486,5 млрд рублей, дефицит 12,4 млрд рублей.

#бюджет рт
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