Минфин РТ: Недоимка местных бюджетов в Татарстане составляет около 5 млрд рублей

В местные бюджеты муниципалитетов Татарстана в январе-августе поступили собственные доходы в размере 37 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 13%, сообщил министр финансов Республики Татарстан Радик Гайзатуллин в Кабинете Министров РТ на совещании по обсуждению проекта консолидированного бюджета РТ на 2023 год и на плановый период 2024­-2025 годов.

В то же время местным бюджетам перечислены межбюджетные трансферты на 44 млрд рублей.

«Несмотря на положительную динамику исполнения практически по всем доходным источникам местных бюджетов, остается значительным объем недоимки (без банкротов), который на 1 сентября составил 4,6 млрд рублей», – отметил Гайзатуллин.

По его словам, основной источник местных бюджетов — налог на доходы физических лиц. Самый большой объем недоимки — 1,4 млрд рублей — отмечен по налогу на доходы физических лиц. По сравнению с тем же периодом 2021 года он вырос на 688 млн рублей. Он отметил, что рост недоимки отмечается в 23-х муниципалитетах.

В то же время в целом в местные бюджеты поступило 19,9 млрд рублей НДФЛ (рост к уровню прошлого года на 3,1 млрд рублей). Налог на совокупный доход увеличился на 500 млн рублей или 10%, включая налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения. Земельный налог сохранился практически на уровне прошлого года — снижение составило всего 1% или 43 млн рублей. Неналоговые доходы в местные бюджеты составили 5,1 млрд рублей.