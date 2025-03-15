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Общество 15 марта 2025 07:30

Минфин РТ назвал сумму, которую выделили на проведение Всероссийской олимпиады школьников

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Минфин РТ назвал сумму, которую выделили на проведение Всероссийской олимпиады школьников
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по труду (технология) в 2024/2025 учебном году Минобрнауки РТ получило 32,1 млн рублей. Как сообщил Минфин республики, деньги выделили из бюджета Татарстана.

В министерстве напомнили, что, помимо олимпиады по технологии, в этот период в республике проведут и заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировая художественная культура) и русскому языку.

Отмечается, что цель таких мероприятий – поддержать талантливых учащихся и развить их творческие способности, а также поспособствовать повышению качества образования в республике.

#олимпиада #школьники #Татарстан #Минфин РТ
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