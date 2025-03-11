Минфин РТ назвал сумму, которую израсходовали на реализацию нацпроектов с начала года

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В Татарстане по состоянию на 1 марта 2025 года на реализацию национальных проектов направили 3,2 млрд рублей. Это 7,1% от годовых назначений, сообщила пресс-служба Минфина РТ.

Как уточнили в министерстве, больше всего денег ушло на реализацию нацпроекта «Семья» (2,4 млрд рублей). Далее по объему средств идут национальные проекты «Молодежь и дети» (611,9 млн рублей), «Эффективная и конкурентная экономика» (120,9 млн рублей), а также «Продолжительная и активная жизнь» (41,3 млн рублей).

В Минфине республики напомнили, что в 2025 году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете РТ предусмотрено 44,6 млрд рублей. Из этой суммы 24,7 млрд рублей выделили из федерального бюджета и 19,9 млрд рублей – за счет средств бюджета Татарстана.